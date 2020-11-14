Полуфиналисты чемпионата мира-2018 сборные Бельгии и Англии 15 ноября попытаются выяснить сильнейшего в рамках матча Лиги наций. Поединок Бельгия – Англия можно просмотреть в Украине онлайн и по телевидению.
Поединок Бельгия – Англия состоится 15 ноября в Брюсселе на "Стадионе Короля Бодуэна". Об этом сообщает
24 канал.
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Начало поединка Бельгия – Англия в 21:45.
Где смотреть игру
Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Бельгия – Англия будет на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в 21:40.
Смотреть онлайн матч Бельгия – Англия можно на видеосервисе Oll.tv. На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.
Важно. Доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".
Бельгия и Англия играют 9-й очный матч. Сейчас преимущество на стороне "трех львов" – 3 победы. Дважды побеждали бельгийцы. Еще три поединка заканчивались мирно.
Предыдущая игра состоялась 11 октября 2020 года. Англия неожиданно вырвала победу (2:1).