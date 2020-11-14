Поединок Бельгия – Англия состоится 15 ноября в Брюсселе на "Стадионе Короля Бодуэна". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало поединка Бельгия – Англия в 21:45.

Где смотреть игру

Права на показ матчей сборных принадлежат каналам "Футбол 1,2,3". Матч Бельгия – Англия будет на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в 21:40.

Смотреть онлайн матч Бельгия – Англия можно на видеосервисе Oll.tv. На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Важно. Доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".

Бельгия и Англия играют 9-й очный матч. Сейчас преимущество на стороне "трех львов" – 3 победы. Дважды побеждали бельгийцы. Еще три поединка заканчивались мирно.

Предыдущая игра состоялась 11 октября 2020 года. Англия неожиданно вырвала победу (2:1).