До речі Ставка на фаворита чи забиті голи: на що слід звернути увагу у матчах Ліги націй

Поєдинок Бельгія – Англія відбудеться 15 листопада у Брюсселі на "Стадіоні Короля Бодуена". Про це повідомляє 24 канал.

Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Бельгія – Англія буде на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 21:40.

Дивитися онлайн матч Бельгія – Англія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.