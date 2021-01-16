У Бельгії футболіст "пошив у дурні" ледь не пів команди та забив диво-гол: відео
Форвард Ейпена Смаїл Превляк відзначився красивим голом, який відкрив рахунок зустрічі у чемпіонаті Бельгії. Його клуб зіграв у нічию з Остенде на виїзді.
Матч відбувався у раках 17-го туру чемпіонату Бельгії та завершився з рахунком 1:1. Гол Смаїла Превляка став окрасою цього поєдинку, пише 24 канал.
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Неймовірний гол
Початок зустрічі для гостей був справжнім жахом. Вилучення вже на 16-й хвилині отримав Еммануель Агбаду. Команді прийшлось майже весь матч грати у десятьох. Але першими рахунок розмочив таки Ейпен.
Превляк отримав передачу від партнера по команді та виконав сольний прохід до воріт суперника. Спершу він "пошив у дурні" двох гравців Остенде, прокинув поміж ніг ще одному футболісту. Майже у фінальній стадії атаки форвард зібрав на собі п'ятьох гравців та потужно пробив повз голкіпера – 0:1.
Ейпену не вдалось втримати переможний результат. На 79-й хвилині Марко Квасина зрівняв рахунок, поставивши крапку у зустрічі – 1:1.
- Після матчу клуб Превляка із 27 очками посідає 12 місце. Остенде – 8-ме.
- Смаїл виступає за бельгійський клуб із серпня 2020-го року. За цей час він встиг зіграти 14 матчів, у яких 9 разів відзначався у воротах суперників та ще одного разу асистував партнерам по команді.
- Чинний контракт футболіста з Ейпеном розрахований до кінця червня 2023-го року.
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