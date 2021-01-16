Форвард Ейпена Смаїл Превляк відзначився красивим голом, який відкрив рахунок зустрічі у чемпіонаті Бельгії. Його клуб зіграв у нічию з Остенде на виїзді.

Матч відбувався у раках 17-го туру чемпіонату Бельгії та завершився з рахунком 1:1. Гол Смаїла Превляка став окрасою цього поєдинку, пише 24 канал.

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Неймовірний гол

Початок зустрічі для гостей був справжнім жахом. Вилучення вже на 16-й хвилині отримав Еммануель Агбаду. Команді прийшлось майже весь матч грати у десятьох. Але першими рахунок розмочив таки Ейпен.

Превляк отримав передачу від партнера по команді та виконав сольний прохід до воріт суперника. Спершу він "пошив у дурні" двох гравців Остенде, прокинув поміж ніг ще одному футболісту. Майже у фінальній стадії атаки форвард зібрав на собі п'ятьох гравців та потужно пробив повз голкіпера – 0:1.

Ейпену не вдалось втримати переможний результат. На 79-й хвилині Марко Квасина зрівняв рахунок, поставивши крапку у зустрічі – 1:1.