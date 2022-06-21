Беленюк встретился в Киеве с голливудским актером Стиллером: мощное фото
Источник:фейсбук Жана Беленюка
Голливудский актер, известный своими ролями в фильмах "Знакомство с Факерами" и "Ночь в музее" Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк встретился со знаменитостью в Киеве.
Беленюк в Киеве встретил звезду Голливуда
В своих соцсетях украинский спортсмен опубликовал фото с известным актером. Жан поблагодарил звезду Голливуда за поддержку Украины.
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В рамках миссии ООН по делам беженцев в Украину прибыл известный американский актер Бен Стиллер! Приятная и очень неожиданная для меня встреча в Киеве! Спасибо за поддержку Украины, Бен,
– написал Беленюк в своем фейсбуке.
Беленюк встретился с известным актером / Фото из фейсбука спортсмена
Стиллер прибыл в Украину
- Голливудский актер прибыл в Украину в июне 2022 года. Сначала он посетил Львов. В сети поделились видео, как звезда кино разговаривает по телефону рядом с памятником Тарасу Шевченко в центре Львова.
- Впоследствии Управление Верховного комиссара ООН сообщило, что Стиллер прибыл в Украину как посол доброй воли ООН.
- Из Львова Стиллер отправился в Киев. Кроме того, актер побывал в селе Макаров (Киевская область).
- Также Стиллер встретился с Владимиром Зеленским. На обнародованных кадрах заметно, что встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Стиллер признался, что президент Зеленский – его герой.
Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Украину: смотрите видео