Беленюк встретился в Киеве с голливудским актером Стиллером: мощное фото

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Голливудский актер, известный своими ролями в фильмах "Знакомство с Факерами" и "Ночь в музее" Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк встретился со знаменитостью в Киеве.