Беленюк у Києві зустрів зірку Голлівуду

У своїх соцмережах український спортсмен опублікував фото з відомим актором. Жан подякував зірці Голлівуду за підтримку України.

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В рамках міссії ООН у справах біженців в Україну прибув відомий американський актор Бен Стіллер! Приємна та дуже несподівана для мене зустріч в Києві! Дякуємо за підтримку України, Бен,

– написав Беленюк у своєму фейсбуці.

Беленюк зустрівся з відомим актором / Фото з фейсбуку спортсмена

Стіллер прибув в Україну

Голлівудський актор прибув в Україну у червні 2022 року. Спершу він завітав до Львова. У мережі поділилися відео, як зірка кіно розмовляє телефоном поруч із пам'ятником Тарасу Шевченку у центрі Львова.

Згодом Управління Верховного комісара ООН повідомило, що Стіллер прибув в Україну як посол доброї волі ООН.

Зі Львова Стіллер вирушив до Києва. Окрім того, актор побував у селі Макарів (Київська область).

Також Стіллер зустрівся з Володимиром Зеленським. На оприлюднених кадрах помітно, що зустріч відбулася у дуже теплій та дружній атмосфері. Стіллер зізнався, що президент Зеленський – його герой.

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