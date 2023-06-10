Праздника спорта не будет, - Беленюк о возможной встрече россиян и украинцев на Олимпиаде

МОК во главе с Томасом Бахом продолжает продвигать идею привлечения "нейтральных" спортсменов к участию в олимпийских играх в Париже. Жан Беленюк объяснил, почему это не самая лучшая идея.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе считает, что от решения допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде никто не выиграет. Все может превратиться в сплошные споры и конфликты между атлетами.

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Все может выйти из-под контроля

Если спортсменов из страны-террористки допустят, то, по мнению Беленюка, праздник спорта может превратиться в сплошные потасовки и беспорядки. Все понимают, что огромное количество украинцев потеряло что-либо или кого-то на этой войне, поэтому лучше Томасу Баху 100 раз подумать перед принятием такого позорного решения.

У русских нет никакого морального права находиться на подобных соревнованиях. Если они будут допущены, будет много конфликтов. Все прекрасно понимают, сколько спортсменов погибло на войне, какое их количество потеряло родных и близких. Трудно будет все проконтролировать. Если украинцы узнают, что приехали россияне, они точно узнают, где они живут. Историй может быть много. Считаю, что МОК должен принять разумное решение,

– сказал Жан Белеюк.

Отметим, что в случае допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде Украина может бойкотировать соревнования. Об ужасных последствиях такого решения эксклюзивно для 24 Канала Жан Беленюк давал интервью.