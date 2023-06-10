Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби вважає, що від рішення допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді ніхто не виграє. Все може перетворитися на суцільні суперечки та конфлікти між атлетами.

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Все може вийти з-під контролю

Якщо спортсменів з країни-терористки допустять, то, на думку Беленюка, свято спорту може перетворитися на суцільні бійки й заворушення. Усі розуміють, що величезна кількіть українців втратила щось або когось на цій війні, тому краще Томасу Баху 100 разів подумати перед прийняттям такого ганебного рішення.

Росіяни не мають жодного морального права знаходитися на подібних змаганнях. Якщо їх допустять, буде багато конфліктів. Усі чудово розуміють, скільки спортсменів загинули на війні, яка їх кількість втратила рідних та близьких. Складно буде все проконтролювати. Якщо українці дізнаються, що приїхали росіяни, вони точно дізнаються, де вони живуть. Історій може бути багато. Вважаю, що МОК має прийняти розумне рішення,

– сказав Жан Белеюк.

Зазначимо, що в разі допуску російських спортсменів до участі в Олімпіаді, Україна може бойкотувати змагання. Про жахливі наслідки такого рішення ексклюзивно для 24 Каналу Жан Беленюк давав інтерв'ю.

Важливо. Наступна Олімпіада відбудеться у Парижі, змагання проходитимуть з 26 липня до 11 серпня. Участь росіян досі обговорюється, але мер Парижа обіцяла, що зробить усе, щоб їх не було на змаганнях.