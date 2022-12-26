Верховная Рада Украины приняла постановление о применении персональных санкций в отношении спортсменов из Российской Федерации, поддержавших войну против нашего государства. Среди них нашлось место и для гражданина Украины Анатолия Тимощука.

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Беленюк: Сделаем, чтобы Тимощука с Украиной больше ничего не связывало

Народный депутат Жан Беленюк прокомментировал санкции против Тимощука.

Я не знаю, осталось ли у Тимощука еще какое-то имущество в Украине, но этим решением мы сделали все, чтобы с Украиной его больше ничего не связывало,

– сказал Беленюк.

Список подсанкционных спортсменов расширится

Кроме того, олимпийский чемпион анонсировал пополнение списка врагов Украины, которые попадут под ограничения.

"Пока мы внесли в список 56 спортсменов. Но сразу после публикации этого списка ко мне стали звонить коллеги и называть новые фамилии врагов Украины, причем предоставляя видеодоказательства их враждебных взглядов. Поэтому этот список будет однозначно расширен. Чтобы не добавлять к нему по одной фамилии, мы соберем всех и внесем целым пакетом.

Теперь СНБО должен промониторить всех этих спортсменов, есть ли у них какое-то имущество в Украине, имеют ли активы. Если есть – все будет заблокировано. Если нет – это будет сигнал другим поклонникам войны”, – заявил Беленюк.

Напомним, срок действия санций – 10 лет Они предусматривают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины и лишение государственных наград. Всего в перечне санкций – 18 пунктов.

Экс-футболист сборной Украины уже более пяти лет работает ассистентом тренера Зенита и ни разу не осудил действия русской армии на территории его Родины. В марте этого года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии, титулов, а также пожизненно запретил заниматься футбольной деятельностью в Украине.