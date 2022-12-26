Верховна Рада України ухвалила постанову щодо застосування персональних санкцій до спортсменів із Російської Федерації, які підтримали війну проти нашої держави. Серед них знайшлось місце і для громадянина України Анатолія Тимощука.
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Беленюк: Зробимо, щоб Тимощука з Україною більше нічого не пов’язувало
Народний депутат Жан Беленюк прокоментував санкції проти Тимощука.
Я не знаю, чи залишилось у Тимощука ще якесь майно в Україні, але цим рішенням ми зробили все, щоб з Україною його більше нічого не пов’язувало,
– сказав Беленюк.
Список підсанкційних спортсменів розшириться
Крім того, олімпійський чемпіон анонсував поповнення списку ворогів України, які потраплять під обмеження.
"Наразі ми внесли у список 56 спортсменів. Але одразу після публікації цього списку до мене почали телефонувати колеги й називати нові прізвища ворогів України, причому надаючи відеодокази їхніх ворожих поглядів. Тому цей список буде однозначно розширений. Щоб не додавати до нього по одному прізвищу, ми зберемо всіх і внесемо цілим пакетом.
Тепер РНБО повинна промоніторити всіх цих спортсменів, чи мають вони якесь майно в Україні, чи мають активи. Якщо мають – все буде заблоковано. Якщо ні – це буде сигнал іншим прихильникам війни”, – заявив Беленюк.
Ексфутболіст збірної України вже більше п'яти років працює асистентом тренера Зеніта і жодного разу не засудив дії російської армії на території його Батьківщини. У березні цього року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Тимощука тренерської ліцензії, титулів, а також довічно заборонив займатися футбольною діяльністю в Україні.