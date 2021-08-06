Считаю, что это нонсенс, – Беленюк прокомментировал скандал с тренером легкоатлетки Килипко

Согласно квотам Национального олимпийского комитета Украины, на соревнования допускается только 1 тренер на 2 спортсменов. Поэтому нужно разобраться, почему наставника прыгуньи с шестом Марины Килипко не было в Токио.

Ведь он должен был быть рядом со спортсменкой и настраивать ее на результат. Такое мнение в эфире 24 канала высказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

К теме Украинка Килипко со слезами на глазах пожаловалась на отсутствие своего тренера на Олимпиаде

Беленюк: Скорее всего, на Олимпиаду повезли кого-то другого вместо тренера Килипко

По его словам, необходимо узнать, почему легкоатлетка показала высокий 5 результат, но ее тренер не был допущен к соревнованиям. Скорее всего, на Олимпиаду-2020 в Токио повезли другого человека вместо него.

"Я считаю, что это нонсенс. Я не представляю, как показывать высокие результаты, когда человек, который с тобой проходил весь этот путь, находится неизвестно где. С этим надо разбираться. И спрашивать, почему получилось именно так", – подчеркнул Беленюк.

Борец также отметил, что Украина находится в десятке стран, которая имеет самые высокие выплаты спортсменам за олимпийские медали:

за "золото" – 125 тысяч долларов;

за "серебро" – 80 тысяч долларов;

за "бронзу" – 55 титсяч долларов.

К тому же власть прилагает все усилия, чтобы спортсмены, которые показывают высокие результаты на чемпионатах Европы и мира, получали президентскую стипендию. И таким образом их мотивируют к результатам.

Если буквально 2 года назад олимпийский чемпион получал 15 тысяч гривен в месяц президентской стипендии, сейчас он будет получать более 32 тысяч,

– сообщил Беленюк.

И добавил, что на этом не собирается останавливаться. Ведь еще надо строить инфраструктурные объекты для тренировки в лучших условиях. К тому же Украина на Олимпийских играх в Токио получила больше медалей, чем в Рио в 2016 году. "Я думаю, что это позитивный сигнал. Надо поддерживать эту тенденцию, развивать и дальше", – подытожил олимпийский чемпион.

Беленюк прокомментировал новый олимпийский скандал: видео