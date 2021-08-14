Украинский борец греко-римского стиля Беленюк заметил, что 6 серебряных медалей – это доля секунды до "золота". Однако кому-то повезло больше, кому-то – меньше.

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По словам спортсмена, произошла определенная смена поколений. Результат показывают молодые ребята, и это – хорошая тенденция.

Как Беленюк оценивает выступление Украины

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Украины заняла 44-е место в общем зачете. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей. Беленюк признался, что по 10-балльной шкале оценил бы успех нашей команды на 7.

По сравнению с результатами предыдущих лет количество медалей возросло. По словам Беленюка, украинские спортсмены имеют потенциал, вектор развернули в правильную сторону. В то же время над качеством еще стоит поработать.

Беленюк заметил, что пытался общаться со спортсменами, и они делились своими проблемами. В частности, в Украине актуален вопрос реабилитации спортсменов. Они должны понимать, как восстанавливаться после тех или иных травм.

Беленюк о потерянном "золоте"

По словам Беленюка, очень показателен случай Александра Хижняка.

Объективно – он уже имел "золото" у себя в кармане. В сущности, он и его тренерский штаб допустили тактическую ошибку, потеряли эту медаль,

– рассказал Беленюк.

Спортсмен признал, что наличие еще одной золотой медали существенно подвинула бы Украину в медальном зачете. Беленюк также вспомнил ситуацию с Сергеем Кулишом, который выстрелил не в свою мишень, хотя шел в ходе соревнований в тройке лидеров.

Примите во внимание! На Олимпиаде-2020 в Токио Жан Беленюк завоевал для Украины золотую медаль. Он одержал победу в финале греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов.