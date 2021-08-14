Український борець греко-римського стилю Беленюк зауважив, що 6 срібних медалей – це доля секунди до "золота". Однак комусь пощастило більше, комусь – менше.

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За словами спортсмена, відбулася певна зміна поколінь. Результат показують молоді хлопці та дівчата, і це – хороша тенденція.

Як Беленюк оцінює виступ України

На Олімпіаді-2020 у Токіо збірна України посіла 44-е місце в загальному заліку. Українські спортсмени вибороли 19 медалей. Беленюк зізнався, що за 10-бальною шкалою оцінив би успіх нашої команди на 7.

У порівнянні з результатами попередніх років кількість медалей зросла. За словами Беленюка, українські спортсмени мають потенціал, вектор розгорнули у правильний бік. Водночас над якістю ще варто попрацювати.

Беленюк зауважив, що намагався спілкуватися зі спортсменами, і вони ділилися своїми проблемами. Зокрема, в Україні є актуальним питання реабілітації спортсменів. Вони мають розуміти, як відновлюватися після тих чи інших травм.

Беленюк про втрачене "золото"

За словами Беленюка, дуже показовим є випадок Олександра Хижняка.

Об'єктивно – він уже мав "золото" у себе в кишені. У сутності, він і його тренерський штаб припустилися тактичної помилки, втратили цю медаль,

– розповів Беленюк.

Спортсмен визнав, що наявність ще однієї золотої медалі суттєво посунула б Україну у медальному заліку. Беленюк також згадав ситуацію з Сергієм Кулішем, який вистрілив не у свою мішень, хоча йшов у ході змагань у трійці лідерів.

Зауважте! На Олімпіаді-2020 у Токіо Жан Беленюк завоював для України золоту медаль. Він здобув перемогу у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.