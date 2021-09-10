Беленюк признался, почему забрал свое заявление о расистских оскорблениях

Народный депутат Жан Беленюк объяснил, почему решил забрать заявление о расистских оскорблениях в отношении него. Несмотря на большой скандал, Беленюк назвал ситуацию "исчерпанной".

Олимпийский чемпион признался, что сам отозвал свое заявление после того, как встретился и принял извинения от "какой-то организации, которая имеет положительный вектор". Ее радикально настроенные представители якобы и были замешаны в той истории.

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"Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс", – пояснил депутат свое решение.

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