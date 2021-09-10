Беленюк признался, почему забрал свое заявление о расистских оскорблениях
Источник:РБК
Народный депутат Жан Беленюк объяснил, почему решил забрать заявление о расистских оскорблениях в отношении него. Несмотря на большой скандал, Беленюк назвал ситуацию "исчерпанной".
Олимпийский чемпион признался, что сам отозвал свое заявление после того, как встретился и принял извинения от "какой-то организации, которая имеет положительный вектор". Ее радикально настроенные представители якобы и были замешаны в той истории.
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"Для меня ситуация исчерпана. Там не было никакой драки, никаких угроз для моего здоровья. Плюс я занятой человек, и у меня нет возможности постоянно отвлекаться на какие-то моменты. К тому же я воспитан по христианским обычаям и я всегда стараюсь дать человеку второй шанс", – пояснил депутат свое решение.
Нападение на Беленюка в центре Киева: что известно
- 13 августа Жан Беленюк опубликовал пост, в котором заявил, что в центре Киева неизвестные мужчины пытались спровоцировать его на конфликт, высказывая в его адрес расистские оскорбления.
- После огласки за расследование взялась полиция.
- В то же время на это дело обратил внимание даже президент Украины Владимир Зеленский. Как и депутаты от "Слуги народа".
- Слова поддержки Беленюк получил и от Министерства обороны. Ведь спортсмен является и офицером Вооруженных сил Украины. После победы на Олимпиаде-2020 он получил звание старший лейтенант, а также наградной пистолет.