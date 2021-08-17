Беленюк получил наградной пистолет за "золото" на Олимпиаде в Токио

17 августа 2021 , 20:52
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Минобороны

Борец Жан Беленюк стал единственным украинцем на Олимпийских играх в Токио, выигравшим золотую медаль. За победу в Токио Беленюк получил награду в Украине.

Беленюк получил звание "старший лейтенант"

Министр обороны Украины Андрей Таран лично поздравил Беленюка с победой в Токио. Таран 17 августа наградил борца во время встречи с призерами Олимпиады.

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Министр поздравил Беленюка с получением воинского звания "старший лейтенант". Также он наградил Жана огнестрельным оружием – пистолетом Макарова.

Заметим, что 16 августа Беленюка наградил Президент Украины Владимир Зеленский. Жан получил орден "За заслуги" I степени.

Беленюк – олимпийский чемпион

  • На Олимпиаде-2020 Жан Беленюк получил золотую награду. Таким образом, Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе.
  • После победы украинский спортсмен эффектно станцевал гопак, держа в руках флаг Украины.
  • В 2016 году на Олимпийских играх Беленюк получил "серебро". Жан – двукратный чемпион мира.
Автор: Михайло Гема