Беленюк, Насибов и Коляденко – в полуфинале Олимпиады по борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк будет бороться за выход в финал Олимпиады в Токио. Также в полуфинал вышли Ирина Коляденко и Парвиз Насибов.

Украинец победил алжирца Башира Сид Азара. После окончания шести минут счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он взял балл последним.

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Соперником украинца в полуфинале будет хорват Иван Гуклек. Поединок состоится 4 августа.

Интересно, что днем ранее украинец Ленур Темиров уступил в поединке за "бронзу" и поражение получилась максимально обидным – схватка завершилась со счетом 1:1, но украинец проиграл, поскольку китаец совершил последнюю активное действие в поединке.

Коляденко и Насибов – тоже в полуфинале

Украинская борчиха Ирина Коляденко, выступающая в весовой категории до 62 килограмм, вышла в полуфинал Олимпиады.

В 1/8 финала украинке противостояла представительница Нигерии Аминат Аден. Позволив сопернице повести в счете 0:4, Коляденко еще в первой трехминутке прижала Аден обеими лопатками к ковру, то есть выполнила туше.

В четвертьфинале Ирина встретилась с китаянкой Цзя Лун, которая является третьей в мировом рейтинге. Этот поединок закончился даже еще быстрее, чем против Аден. Коляденко перевела оппонентку в партер и дожала китаянку на туше.

В полуфинале Олимпиады Ирина Коляденко встретится с чемпионкой мира 2019 года Айсулуу Тінібековою с Киргистана.

В греко-римской борьбе Парвиз Насибов одержал вторую победу.

В 1/4 финала весовой категории до 67 кг украинец победил Артема Суркова (РОК).

Насибов уступал со счетом 0:1. Далее получил два очка, но судьи отменили его результативное действие. Все же во втором периоде Насибов сравнял счет. По истечении шести минут счет был 1: 1, но победа в схватке была присуждена Насибову, поскольку он взял балл последним.

Ранее, в 1/8 финала весовой категории до 67 кг украинец победил Фредерика Бьєррехуса (Дания) (5:1).

Полуфинальные схватки Насибова и Коляденко состоятся 3 августа в вечерней сессии.