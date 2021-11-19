Беленюк эмоционально отреагировал на желание украинского борца Новикова сменить гражданство

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк поделился мыслями относительно информации о том, что его коллега Семен Новиков может сменить гражданство на болгарское. Оба выступают в весовой категории до 87 килограмм и являются конкурентами за право называться первым номером сборной.

Беленюк считает, что спортивные функционеры в Украине должны сделать все, чтобы борец Семен Новиков остался выступать под украинским флагом.

О главном Это все слухи, – украинский борец Новиков опроверг информацию о смене гражданства

Нельзя разбрасываться спортсменами, которые уже показали значительный результат и имеют потенциал его развивать. Делать такие подарки другим странам – не в наших интересах. Украина уже вложила в Семена значительные ресурсы. Федерация и Министерство спорта должны сделать все, чтобы он остался. Плохо, когда спортсмены вообще думают о том, чтобы покинуть сборную,

– заявил Жан.

Эта история стала для Беленюка неожиданностью. Он уже пообщался с главным тренером сборной Владимиром Шацким и и. о. президента Ассоциации Юрием Копытко, которые заинтересованы в том, чтобы Семен остался.

"Знаю, у него сейчас непростой этап: такая же травма плеча, как и перед Олимпиадой. Его прооперировали. Возможно, это психологически влияет и демотивирует. Новиков – сильный спортсмен, который может многое сделать для Украинской греко-римской борьбы. Его нужно выслушать и понять, в чем дело", – подытожил борец-депутат.

Что известно о Семене Новикове