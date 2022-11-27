Проиграл выборы НОК, но победил на ковре: Беленюк завоевал золото чемпионата Украины
27 ноября 2022 , 16:09Читати новину українською
Источник:Федерация Греко-римской борьбы Украины
Народный депутат Украины Жан Беленюк не покидает активную спортивную карьеру. Очевидно, чемпион Токио-202 надеется поехать на Олимпийские Игры в Париж.
Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк одержал победу в чемпионате Украины по греко-римской борьбе, который проходил в Черкассах.
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В финальном поединке в весовой категории до 87 килограммов народный депутат победил Артема Матяша.
Таким образом Жан Беленюк защитил титул чемпиона Украины, получившего в июне.
Жан Беленюк – чемпион Украины 2022 / скриншот по трансляции
- Напомним, в ноябре Жан Беленюк проиграл выборы президента НОК Украины Вадиму Гутцайту.
- После объявления результатов голосования народный депутат раскритиковал организацию, избравшую в свой состав большое количество пророссийских политиков.
- В знак протеста существующей политике руководства НОК Украины Беленюк написал заявление о выходе из состава комитета.