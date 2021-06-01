Дмитрий Руто работает журналистом в спортивном издании "Трибуна". По данным СМИ, в девять часов утра к нему позвонили с просьбой перепарковать автомобиль. Когда он вышел на улицу, возле авто его ждали работники милиции. И заявили, что их вызвали из-за футбольного шарфа в автомобиле.

Напомним На чемпионате мира по хоккею разгорелся скандал из-за снятых флагов Беларуси и России

Что касается самого шарфа, то он выполнен в белых и красных цветах. На нем надпись "Беларусь"и "Мы победим". Еще до недавнего времени он был в свободной продаже. И многие на трибунах использовали его.



Бело-красно-белый шарф, за который задержали журналиста / Фото by.tribuna.com

Руто доставили в отделение милиции, где на него составили протокол. Журналиста обвинили в несанкционированном пикетировании. Это административное правонарушение, предусматривающее наказание в виде штрафа, общественные работы или арест до 15 суток.