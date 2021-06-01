Дмитро Руто працює журналістом у спортивному виданні "Трибуна". За даними ЗМІ, о дев'ятій годині ранку до нього подзвонили з проханням перепаркувати автомобіль. Коли він вийшов на вулицю, біля авто на нього чекали працівники міліції. І заявили, що їх викликали через футбольний шарф в автомобілі.

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Щодо самого шарфу, то він виконаний у білих та червоних кольорах. На ньому напис "Беларусь" та "Мы победим". Ще донедавна він був у вільному продажі. І чимало осіб на трибунах використовували його.



Біло-червоно-білий шарф, за який затримали журналіста / Фото by.tribuna.com

Руто доставили до відділення міліції, де на нього склали протокол. Журналіста звинуватили в несанкціонованому пікетуванню. Це адміністративне правопорушення, що передбачає покарання у виді штрафу, громадські роботи або арешт до 15 діб.