Белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержала местная полиция из-за участия в митингах в Беларуси. Спортсменку задержали в аэропорту, когда она улетала на плановую реабилитацию.

Баскетболистку обвиняют в нарушении порядка и участии в массовых мероприятиях. Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов. Баскетболистка входила в свободное объединение спортсменов Беларуси, ранее подписала открытое письмо к властям и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши. О ее задержании сообщило издание TUT.by со ссылкой на слова адвоката.

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Задержание баскетболистки

Спортсменку отвезли в Ленинский РУВД. Об этом она сообщила своему адвокату Михаилу Кирилюку. Сейчас ее телефон выключен. Полиция задержание спортсменки пока не подтвердила. На когда назначен суд тоже пока неизвестно.

Белорусские спортсмены призвали всех неравнодушных прийти и поддержать баскетболистку.

Что известно о задержанной баскетболистке Елене Левченко

Левченко является одной из наиболее известных баскетболисток своей страны, которая играет на позиции центровой.

Дебютировала на чемпионате Европы в 1999 году. В 2000 году переехала на учебу в США. Елена Левченко стала первой белорусской спортсменкой, выступавшей в США. Баскетболистка начала выступать в 2006 году за команды "Шарлотта Синг" и "Вашингтон Мистикс" в 2007 году. Затем играла в командах "Атлантическая мечта" и "Екатеринбург" в российской Суперлиге.

В составе белорусской женской Национальной баскетбольной команды Левченко выступала на Олимпийских играх в 2006 и 2008 годах.

Она участвовала в женских баскетбольных чемпионатах EuroBasket Women 2007 2009, 2011, 2013 и 2015 годов в составе национальной сборной Беларуси

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