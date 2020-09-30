Білоруську баскетболістку Олену Левченко затримала місцева поліція через участь у мітингах у Білорусі. Спортсменку затримали у аеропорту, коли вона відлітала на планову реабілітацію.

Баскетболістку звинувачують у порушенні порядку та участі у масових заходах. Олена Левченко активно висловлювалася проти насильства в країні і за проведення повторних виборів. Баскетболістка входила до Вільного об'єднання спортсменів Білорусі, раніше підписала відкритий лист до влади і силовиків і постійно ходила на недільні марші. Про її затримання повідомило видання TUT.by з посиланням на слова адвоката.

До теми: Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Затримання баскетболістки

Спортсменку відвезли до Ленінського РУВС. Про це вона повідомила своєму адвокату Михайлу Кирилюку. Зараз її телефон вимкнений. Поліція затримання спортсменки поки що не підтвердила. На коли призначений суд теж наразі невідомо.

Білоруські спортсмени закликали всіх небайдужих прийти та підтримати баскетболістку.

Що відомо про затриману баскетболістку Олену Левченко

Левченко є однією із найбільш відомих баскетболісток своєї країни, яка грає на позиції центрової.

Дебютувала на чемпіонаті Європи у 1999 році. У 2000 році переїхала на навчання в США. Олена Левченко стала першою білоруської спортсменкою, яка виступала в США. Баскетболістка почала виступати у 2006 році за команди "Шарлотта Сінг" та "Вашингтон Містікс" у 2007 році. Потім грала в командах "Атлантична мрія" та "Єкатеринбург" у російській Суперлізі.

У складі білоруської жіночої національної баскетбольної команди Левченко виступала на Олімпійських іграх у 2006 та 2008 років.

Вона брала участь у жіночих баскетбольних чемпіонатах EuroBasket Women 2007 2009, 2011, 2013 та 2015 років у складі національної збірної Білорусі

Яких спортсменів затримала поліція серед протестувальників