Пропав футболіст збірної Білорусі Антон Сарока, який вийшов на мітинги проти Лукашенка
Футболіст білоруського БАТЕ Антон Сарока весь день, 12 серпня, не виходить на зв'язок. Гравець може бути затриманий поліцією.
Про це повідомляє pressball.by. Є інформація, що гравець був затриманий увечері 11 серпня.
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Також 11 серпня були затримані й інші спортсмени. В Молодечно силовики затримали хокеїста "Динамо-Молодечно" Іллю Литвинова, а також бійця ММА Олексія Кудіна. Литвинова вже відпустили.
У цьому сезоні Сарока провів 5 матчів за БАТЕ в чемпіонаті Білорусі, забив 2 м'ячі. З 2017 року виступає за збірну Білорусі.
Протести у Білорусі: все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.