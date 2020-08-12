Футболіст білоруського БАТЕ Антон Сарока весь день, 12 серпня, не виходить на зв'язок. Гравець може бути затриманий поліцією.

Про це повідомляє pressball.by. Є інформація, що гравець був затриманий увечері 11 серпня.

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Також 11 серпня були затримані й інші спортсмени. В Молодечно силовики затримали хокеїста "Динамо-Молодечно" Іллю Литвинова, а також бійця ММА Олексія Кудіна. Литвинова вже відпустили.

У цьому сезоні Сарока провів 5 матчів за БАТЕ в чемпіонаті Білорусі, забив 2 м'ячі. З 2017 року виступає за збірну Білорусі.

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