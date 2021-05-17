Вышел из отеля и пропал

О некоторых обстоятельствах рассказали 17 мая в телеграм-канале "Разыскивает милиция".

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"Обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в отель. Мог отправиться в Минск", – говорится в сообщении.

Таким образом, африканца ищут уже десятый день. Что нигерийская команда делала в Бресте, не уточняется, но, возможно, речь идет о команде Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области. Об этом писал на фейсбуке Михаил Баценко:

"Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они Lion Heart. Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравятся. Особенно понравились белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола".