Вышел из отеля и пропал
О некоторых обстоятельствах рассказали 17 мая в телеграм-канале "Разыскивает милиция".
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"Обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в отель. Мог отправиться в Минск", – говорится в сообщении.
Таким образом, африканца ищут уже десятый день. Что нигерийская команда делала в Бресте, не уточняется, но, возможно, речь идет о команде Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области. Об этом писал на фейсбуке Михаил Баценко:
"Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они Lion Heart. Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравятся. Особенно понравились белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола".