Вийшов з готелю та пропав

Про деякі обставини розповіли 17 травня в телеграм-каналі "Розшукує міліція".

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"Звернувся представник футбольної команди і повідомив, що 7 травня після спортивних зборів спортсмен не повернувся в готель. Міг відправитися до Мінська", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, африканця шукають вже десятий день. Що нігерійська команда робила в Бресті, не уточнюється, але, можливо, мова йде про команду Lion Heart, яка проводила збір в Брестській області. Про це писав на фейсбуці Михайло Баценко:

"Поспілкувався з головним тренером команди з Нігерії. Називаються вони Lion Heart. Малорита як місто, футбольне поле, кухня їм дуже подобаються. Особливо припали до душі білоруська толерантність, доброзичливість. Домовилися, що в червні їде наступна команда з Нігерії. Будемо перетворювати Малорит в столицю африканського футболу".