Беларусь запретила своим спортсменам общаться с журналистами на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Беларуси запретил спортсменам общаться с журналистами на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Спортсмены смогут давать комментарии только белорусским СМИ.

Сообщается, что членам спортивной делегации Беларуси на Олимпийских играх разрешено общаться только с представителями СМИ, аккредитованными НОК Беларуси.

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Другие детали пока не сообщаются.

Беларусь на Олимпиаде-2022

Квалификационные требования для участия на Олимпийских играх выполнили 28 белорусских атлетов. Беларусь в Пекине будет представлена в шести видах спорта.

В женской лыжной акробатике для Беларуси была выделена одна дополнительная лицензия, которую получила Анастасия Андриянова.

Белорусские лыжницы жаловались на дисквалификации из-за поддержки оппозиции

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович пожаловались, что они пропустили квалификационные соревнования для участия в зимних Олимпийских играх из-за решения властей.

Местные чиновники обвинили спортсменок в поддержке оппозиции. Андриюк и Долидович заявили, что Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях.

В итоге лыжницы не поедут на Игры в Пекине.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.