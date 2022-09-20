беларусь таки сыграет в отборе на Евро-2024

Сборная беларуси по футболу сыграет в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Хотя прежде была информация, что команду не допустили к отбору.

УЕФА утвердил процедуру предстоящей жеребьевки квалификации Евро-2024, которая состоится 9 октября во Франкфурте. В отборе примут участие 53 страны. Германия, которая хозяйка турнира, получит прямую путевку, поэтому в отборе не будет участвовать.

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Что касается россии, то эта страна-террористка и дальше отстранена от европейского футбола. Решение об этом было принято еще 28 февраля 2022 года, после того как россия начала войну против Украины. Тогда отстранения получили как все российские футбольные сборные, так и клубы. россияне решили обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но суд отказал в удовлетворении их апелляции. Следовательно, россия официально недопущена к отбору Евро-2024.

Отстранение от участия в отборе Евро-2024 могла получить и сборная беларуси. Ведь ее футбольная сборная тоже была наказана за помощь белорусских властей в оккупации Украины. Но тогда команды получили гораздо более мягкое наказание – запрет проводить домашние матчи в белоруси. Так что все игры команда играла на нейтральных полях. Это относилось и к белорусским клубам в международных матчах.

И 20 сентября, когда стало известно об окончательном отстранении россии от отбора на Евро-2024, была информация и о недопуске беларуси. Но она не подтвердилась.

Однако во время жеребьевки беларусь не сможет попасть в одну группу с Украиной – обе сборные теперь будут разводить во время жеребьевки. После 2014 года так разводили Украину и россию.