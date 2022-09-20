УЄФА затвердив процедуру майбутнього жеребкування кваліфікації Євро-2024, яке відбудеться 9 жовтня у Франкфурті. У відборі візьмуть участь 53 країни. Німеччина, яка господарка турніру, отримає пряму путівку, тому у відборі участі не братиме.

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Щодо росії, то ця країна-терористка і далі відсторонена від європейського футболу. Рішення про це було прийнято ще 28 лютого 2022 року, після того, як росія розпочала війну проти України. Тоді відсторонення отримали як всі російські футбольні збірні, так і клуби. росіяни вирішили оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні, але суд відмовив у задоволенні їх апеляції. Відтак росія офіційно недопущена до відбору Євро-2024.

Відсторонення від участі у відборі Євро-2024 могла отримати й збірна білорусі. Адже її футбольна збірна теж була покарана за допомогу білоруської влади в окупації України. Але тоді команди отримала значно м'якше покарання – заборону проводити домашні матчі в білорусі. Тож всі ігри команда грала на нейтральних полях. Це стосувалося і білоруських клубів у міжнародних матчах.

І 20 вересня, коли стало відомо про остаточне відсторонення росії від відбору на Євро-2024, була інформація і про недопуск білорусі. Але вона не підтвердилася.

Однак під час жеребкування білорусь не зможе потрапити до однієї групи з Україною – обидві збірні тепер будуть розводити під час жеребкування. Після 2014 року так розводили Україну та росію.