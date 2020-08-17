Латвія та Білорусь офіційно мають приймати чемпіонат світу з хокею у 2021 році. Але через масові протести Латвія почала перемовини щодо перенесення змагань з Білорусі в іншу країну.

Останні події, які відбуваються на території Білорусі дали привід для сумнівів, чи можливо буде провести чемпіонат світу з хокею саме у цій країні вже наступного року, повідомляє Telegram-канал "Белсат".

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Чемпіонат світу з хокею в Білорусі під загрозою

Друга країна, яка має приймати змагання Латвія начебто вже вступила в перемовини з Міжнародною федерацією хокею щодо того, щоб перенесли чемпіонат з Білорусі у іншу країну.

Старт чемпіонату запланований на 21 травня. Президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель уважно стежить за ситуацією у Білорусі. Протягом двох тижнів буде відомо, чи прийматиме країна провідні хокейні змагання.

Протести у Білорусі: все, що потрібно знати