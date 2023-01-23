Наприкінці першого тайму на лаві для запасних комусь стало погано. Тож медики обох команд направилися туди, щоб надати допомогу.

Варте уваги Нововведення у футболі: суддів зобов'язали оголошувати рішення VAR глядачам

Цей вчинок не залишився поза увагою арбітерки зустрічі Катаріни Кампуш. Вона показала медикам обох команд по білій картці, чим викликала лише здивування у них. Адже зазвичай картки показують як покарання за певний вчинок під час футбольного матчу. Однак не цього разу. Біла картка – це частина нової ініціативи в Португалії, яку показують для визнання та похвали клубів за чесну гру.

Правила футболу передбачають покарання для учасників футбольного матчу (футболіста, тренера чи представника тренерського штабу) у вигляді жовтої та червоної карток. Однак після жовтої картки футболіст може продовжити матч. Червона картка означає вилучення до кінця матчу. За дві жовті в картки в матч футболіст отримує червону картку. І покидає поле. Вони були запровадження в 1970 році й вперше були використанні на чемпіонаті світу в Мексиці.

Однак провила футболу постійно доповнюються. Відтак у 2015 році тодішній президент УЄФА Мішель Платіні запропонував ввести білу картку. Однак вона мала інше значення, аніж її у 2023 році використали в Португалії. Платіні пропонував, що біла картка мала бути поміж жовтою та червоною – вона передбачала видалення футболіста з поля, але не до кінця матчу, а лише на 10 хвилин. Але така ініціатива не була запроваджена.

Натомість як заохочення клубів за "фейр-плей" пропонувалося використовувати картку зеленого кольору. Однак в Португалії вирішили використати білий колір.