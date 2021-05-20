Английская премьер-лига пришла на замену чемпионату Англии в 1992 году. Поэтому руководство АПЛ решило создать свой Зал славы из футболистов, выступавших именно в АПЛ.
Напомним Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии сезона 2020/21
В 2021 году в Зал славы решили включить 8 игроков. Первыми футболистами, удостоившимися такой чести, стали Алан Ширер и Тьерри Анри. Остальные шесть игроков выбирали голосованием из 23 кандидатов. Победу в голосовании одержали
- Эрик Кантона,
- Рой Кин,
- Дэвид Бекхэм,
- Деннис Бергкамп,
- Франк Лэмпард,
- Стивен Джеррард.
Стоит отметить, что перед кандидатами на включение в Зал славы АПЛ выставили ряд требований. Одна из главных – во внимание берется лишь период выступлений в АПЛ. Еще одно требование – минимум 250 матчей в АПЛ. Но его можно обойти при условии выполнения одного из следующих пунктов:
- минимум 200 матчей в АПЛ за один клуб
- попасть в символическую сборную десятилетия или к 20-летию АПЛ
- станьте лучшим игроком сезона в АПЛ
- выиграть "Золотую бутсу" или "Золотую перчатку"
- трижды победить в чемпионате
- забить 100 голов в АПЛ (или провести 100 "сухих" матчей для голкипера).