Английская премьер-лига пришла на замену чемпионату Англии в 1992 году. Поэтому руководство АПЛ решило создать свой Зал славы из футболистов, выступавших именно в АПЛ.

Напомним Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии сезона 2020/21

В 2021 году в Зал славы решили включить 8 игроков. Первыми футболистами, удостоившимися такой чести, стали Алан Ширер и Тьерри Анри. Остальные шесть игроков выбирали голосованием из 23 кандидатов. Победу в голосовании одержали

Эрик Кантона,

Рой Кин,

Дэвид Бекхэм,

Деннис Бергкамп,

Франк Лэмпард,

Стивен Джеррард.

Стоит отметить, что перед кандидатами на включение в Зал славы АПЛ выставили ряд требований. Одна из главных – во внимание берется лишь период выступлений в АПЛ. Еще одно требование – минимум 250 матчей в АПЛ. Но его можно обойти при условии выполнения одного из следующих пунктов: