Англійська прем'єр-ліга прийшла на заміну чемпіонату Англії в 1992 році. Відтак керівництво АПЛ вирішило створити свою Залу слави з футболістів, які виступали саме в АПЛ.

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У 2021 році в Зал слави вирішили включити 8 гравців. Першими футболістами, які удостоїлися такої честі, стали Алан Ширер та Тьєррі Анрі. Решту шість гравців вибирали голосуванням з 23 кандидатів. Перемогу у голосуванні здобули

Ерік Кантона,

Рой Кін,

Девід Бекхем,

Денніс Бергкамп,

Франк Лемпард,

Стівен Джеррард.

Варто відзначити, що перед кандидатами на включення в Зал слави АПЛ виставили ряд вимог. Одна з головних – до уваги береться лише період виступів в АПЛ. Ще одна вимога – мінімум 250 матчів в АПЛ. Але її можна оминути за умови виконання одного з наступних пунктів: