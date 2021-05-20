Англійська прем'єр-ліга прийшла на заміну чемпіонату Англії в 1992 році. Відтак керівництво АПЛ вирішило створити свою Залу слави з футболістів, які виступали саме в АПЛ.

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У 2021 році в Зал слави вирішили включити 8 гравців. Першими футболістами, які удостоїлися такої честі, стали Алан Ширер та Тьєррі Анрі. Решту шість гравців вибирали голосуванням з 23 кандидатів. Перемогу у голосуванні здобули

  • Ерік Кантона,
  • Рой Кін,
  • Девід Бекхем,
  • Денніс Бергкамп,
  • Франк Лемпард,
  • Стівен Джеррард.

Варто відзначити, що перед кандидатами на включення в Зал слави АПЛ виставили ряд вимог. Одна з головних – до уваги береться лише період виступів в АПЛ. Ще одна вимога – мінімум 250 матчів в АПЛ. Але її можна оминути за умови виконання одного з наступних пунктів:

  • мінімум 200 матчів в АПЛ за один клуб
  • потрапити в символічну збірну десятиліття або до 20-ліття АПЛ
  • стати найкращим гравцем сезону в АПЛ
  • виграти "Золоту бутсу" чи "Золоту рукавичку"
  • тричі перемогти в чемпіонаті
  • забити 100 голів в АПЛ (або провести 100 "сухих" матчів для голкіпера).