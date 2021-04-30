Нокдаун для арбитра

62-летний судья Джерри Лейн надолго запомнит этот матч между Бостон Ред Сокс и Нью-Йорк Метс. Мяч на скорости попал прямо в голову рефери.

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Травму арбитр получил в третьем иннинге поединка. Лейн во время подач Линдора стоял за кетчером Васкесом. Именно он должен был поймать мяч в условиях, если Пиветта по нему не попал или же проигнорировал удар. Однако игрок Ред Сокс не попал, а кетчер его не поймал. После чего мяч попал в голову судьи. Скорость полета мяча составляла 150 км/ч.

Интересно! В 2008 году Лейн получал подобную травму. Во время одного из матчей судья получил в голову битой. От удара Лейн был госпитализирован с сотрясением мозга и несколькими дополнительными травмами.

После такого попадания Лейн не сумел продолжить игру. Игроки команд сразу подбежали к арбитру, который едва стоял на ногах. Ему еще повезло. Большую долю удара на себя взял шлем на голове Лейна. После такого инцидента судья сразу получил помощь от медиков, которые были на матче.

Видео травмы Лейна