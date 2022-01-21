Коронавирус в сборной Украины

23-летняя биатлонистка срочно уехала в Украину, где находится на самоизоляции. Теперь Екатерина Бех не сможет принять участие в престижном старте.

Интересно Намек на пролет мимо Олимпиады-2022: титулованная Вита Семеренко заявлена на Чемпионат Европы

Замен в связи болезнью Бех в составе украинской команды не будет, поскольку в резерве Украины была запасная биатлонистка.

Информацию о положительном тесте на коронавирус у Бех подтвердил официальный сайт Федерации биатлона Украины.

В сезоне-2021/2022 Бех приняла участие в трех гонках Кубка мира.

Лучший результат продемонстрировала в спринте в шведском Эстерсунде – 77 место.

Отметим, что в Германии сине-желтую сборную будут представлять по семь мужчин и женщин. Больше всего бросается в глаза фамилия Виты Семеренко. Олимпийская чемпионка в Сочи будет самой титулованной представительницей в команде.

Скорее всего, одна из сестер не отберется в олимпийскую команду, которая поедет в Пекин.

Кто выступит на чемпионате Европы

Женщины: Ольга Абрамова, Вита Семеренко, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Валерия Дмитренко

Мужчины: Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Андрей Орлик, Сергей Телень, Тарас Лесюк

По информации XSPORT, ранее положительный тест на коронавирус получил тренер Александр Биланенко, который отвечает за команду на Кубке IBU.

Обратите внимание. Чемпионат Европы в Арбере будет проходить 26 – 30 января.