Коронавірус у збірній України

23-річна біатлоністка терміново поїхала в Україну, де перебуває на самоізоляції. Тепер Катерини Бех не зможе взяти участь у престижному старті.

Цікаво Натяк на проліт повз Олімпіаду-2022: титулована Віта Семеренко заявлена на чемпіонат Європи

Замін у зв'язку хворобою Бех у складі української команди не буде, оскільки у резерві України була запасна біатлоністка.

Інформацією про позитивний тест на коронавірус у Бех підтвердив офіційний сайт Федерації біатлону України.

У сезоні-2021/2022 Бех взяла участь у трьох гонках Кубка світу.

Найкращий результат продемонструвала у спринті у шведському Естерсунді – 77 місце.

Відзначимо, що у Німеччині синьо-жовту збірну представлятимуть по сім чоловіків та жінок. Найбільше впадає в очі прізвище Віти Семеренко. Олімпійська чемпіонка у Сочі буде найбільш титулованою представницею у команді.

Швидше за все, що одна з сестер не відбереться в олімпійську команду, яка поїде у Пекін.

Хто виступить на чемпіонаті Європи

Жінки: Ольга Абрамова, Віта Семеренко, Анна Кривонос, Юлія Журавок, Валерія Дмитренко

Чоловіки: Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Доценко, Руслан Ткаленко, Андрій Орлик, Сергій Телень, Тарас Лесюк

За інформацією XSPORT, раніше позитивний тест на коронавірус отримав тренер Олександр Біланенко, який відповідає за команду на Кубку IBU.

До уваги. Чемпіонат Європи в Арбері відбуватиметься з 26 – 30 січня.