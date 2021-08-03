Бех-Романчук в упорной борьбе заняла 5 место на Олимпиаде-2020

На Олимпиаде-2020 разыграли комплект наград в прыжках в длину среди женщин. Украинка Марина Бех-Романчук завершила выступления на 5 месте.

В двух шагах от "бронзы"

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук из 10 места вышла в финал Олимпийский игр. Легкоатлетка в первой попытке показала результат 6.71 метра, а две последующие были незачтенные через заступ.

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Первая попытка Марины в финале была очень хорошей – около 6.90. Но прыжок был с заступом. Поэтому украинка оставалась без результата. Она стала второй спортсменкой, оставалась на старте без результата. Лишь три прыгуньи не смогли показать результат. Лидерство в начале финала захватила нигерийка Эссе Бруме – 6.97 метра.

Валидольное выступление Марины

На трибунах за Бех-Романчук болел муж и уже двукратный призер Олимпиады-2020 пловец Михаил Романчук. Именно он показывал Марине видеоповтор на планшете.

Во второй попытке снова заступ помешал Марине показать первый результат. Единственная попытка показать расстояние оставалась в украинки, чтобы продолжить борьбу и финале. Украинская прыгунья после второй попытке осталась единственной среди легкоатлеток с нулем в активе. Первое место продолжила удерживать представительница Нигерии.

Бех-Романчук второй раз в карьере вышла в финал Олимпийских игр. На Играх в Рио-де-Жанейро-2016 украинка сделала три заступа и выбыла из соревнований (12 позиция).

Уже сразу в начале решающей третьей попытки на вершину выскочила американка Бритни Рис – 6.97. Лишь после последнего прыжка украинские фанати смогли с облегчения выдохнуть – без заступа. Марина прыгнула на 6.88 и сразу вышла на 5 место в таблице.

Досадный заступ в прыжке под 7 метров

Лучший результат сезона Бех-Романчук – 6.92 метра.

Украинская легкоатлетка по итогам трех прыжков вышла во вторую часть финала. За награды продолжали соревноваться 8 спортсменок. Первый прыжок она провалила – заступ. А приземления Марины было очень опасное, которое с криками встретила сама украинка.

Один удачный прыжок в Токио

Пятый суммарный скачок Марины был идеальный, если бы не заступ. Бех-Романчук прыгнула под 7 метров, результат мог быть лучшим в карьере. Но досадный заступ на 2 сантиметра не позволил украинцы подняться в тройку лидеров, ожесточенная борьба за "золото" была между Бритни Рис и Эссе Бруме.

Лишь однажды удалось Марине не сделать заступ. Последняя попытка тоже была неудачная. Украинка завершила Олимпиаду-2020 с 5-м результатом. Что-то невероятное после двух неудачных попыток сделала Михамбо – 7 метров и первое место перед двумя прыжками соперниц.

Третью строчку заняла нигерийка Бруме – 6.97. В шаге от "золота" остановилась американка Рис. Олимпийской чемпионкой стала Михамбо.

Призеры прыжкам в длину

1. Малайки Михамбо (Германия) – 7.00

2. Бритни Рис (США) – 6.97

3. Эссе Бруме (Нигерия) – 6.97

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5. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.88