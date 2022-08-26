Бех-Романчук очаровала патриотической фотосессией в вышиванке: невероятные фото
Источник:инстаграмм Марины Бех-Романчук
Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук всегда выделялась своей патриотической позицией. Спортсменка сделала красивые фотографии в вышиванке.
Бех-Романчук: С Украиной в сердце
Марина Бех-Романчук прибыла в Швейцарию, где уже 26 августа стартует 11-й этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Украинка успела соединить тренировочный процесс со съемкой в национальной украинской одежде.
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На фото прыгуна в длину была одета в вышиванку и джинсовых шортах. Фотография Марина сделала на побережье в Лозанне.
Бех-Романчук трогательно подписала фотографии, вспомнив родную страну. Ведь большинство своей спортивной жизни спортсмены находятся на тренировках и соревнованиях за пределами Украины.
С Украиной в сердце, где бы я ни была,
– написала легкоатлетка.
Марина Бех-Романчук / Фото из инстаграмма легкоатлетки
Патриотическая фотосессия Марины Бех-Романчук / Фото из инстаграмма легкоатлетки
Напомним, что на последних своих соревнованиях Бех-Романчук стала чемпионкой Европы-2022 в тройном прыжке. Украинка после четвертого места в прыжках в длину собралась и поднялась на высшую ступень пьедестала в немецком Мюнхене.