Бех-Романчук: З Україною у серці

Марина Бех-Романчук прибула у Швейцарію, де вже 26 серпня стартує 11-й етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Українка встигла поєднати тренувальний процес зі зйомкою у національному українському одязі.

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На фото стрибунка у довжину була одягнена у вишиванку та джинсових шортах. Світлини Марина зробила на узбережжі у Лозанні.

Бех-Романчук зворушливо підписала світлини, пригадавши рідну країну. Адже більшість свого спортивного життя спортсмени перебувають на тренуваннях та змаганнях за межами України.

З Україною в серці, де б я не була,

– написала легкоатлетка.



Марина Бех-Романчук / Фото з інстаграму легкоатлетки



Патріотична фотосесія Марини Бех-Романчук / Фото з інстаграму легкоатлетки

Нагадаємо, що на останніх своїх змаганнях Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи-2022 у потрійному стрибку. Українка після четвертого місця у стрибках у довжину зібралась та підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу у німецькому Мюнхені.