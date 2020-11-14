Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину, победительница этапов Бриллиантовой лиги Марина Бех-Романчук проводит тренировки в субботу.

Соответствующие фото и видео она разместила на своей странице в Инстаграме.

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Достижения Марины Бех-Романчук

Марина – призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре". По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.

Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дольше в помещении.