Українська легкоатлетка, віцечемпіонка світу зі стрибків у довжину, переможниця етапів Діамантової ліги Марина Бех-Романчук проводить тренування в суботу.

Відповідні фото і відео вона розмістила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Досягнення Марини Бех-Романчук

Марина – призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.

У 2019 році отримала звання "Найкращої спортсменки України у жовтні". За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину.