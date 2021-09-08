Франция – Финляндия 2:0

Голы: Гризманн, 25, 53

В начале матча Эрнандес решился на удар из-за пределов штрафной. Довольно неплохой выстрел удался полузащитнику – рядом со стойкой.

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Финны создали два опасных момента – голкипер Франции Льорис был на месте. Бензема ответил более остро. Карим обыгрался в стеночку с Гризманном и мощно пробил прямо в центр ворот, где стоял вратарь.

На 25-й минуте счет встречи был открыт. Бензема в одно касание отдал передачу на Гризманна, тот мастерски обыграл опекуна и размочил нули на табло – 1:0.

Хозяева прибавили в скорости. Удар Бенземы заблокировали защитник, а выстрел Погбы с дальнего расстояния был мимо владения гостей.

На перерыв сборные ушли при минимальном преимуществе хозяев 1:0. После отдыха французы продолжили атаковать. Рабио дальним ударом проверил бдительность голкипера гостей – Градецки на месте.

Дубль Гризманна! На 53-й минуте французы удвоили свое преимущество. Бензема красиво развернул двоих опекунов, отдал на фланг на Дюбуа. Тот отпасовал на Гризманна. Антуан с острого угла таки сумел прошить сетку ворот соперника – 2:0.

Эрнандес сделал подарок финнам. Тео отдал плохую передачу обратно на защитника, которую перехватил Пукки. Однако его удар был отбит, а добивание Енсена было неудачным.

Франция уверенно обыграла Финляндию – 2:0. Команда Дидье Дешама еще увеличила свое преимущество над Украиной, которая идет второй, – уже до 12 очков. Финны с 5 баллами занимают третье место. У них одинаковое количество с "сине-желтыми".

Франция – Финляндия видеообзор