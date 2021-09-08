Франція – Фінляндія 2:0

Голи: Грізманн, 25, 53

На початку матчу Ернандес наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Доволі непоганий постріл вдався півзахиснику – поруч зі стійкою.

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Фіни створили два небезпечні моменти – голкіпер Франції Льоріс був на місці. Бензема відповів гостріше. Карім обігрався у стіночку з Грізманном та потужно пробив прямо у центр воріт, де стояв воротар.

На 25-й хвилині рахунок зустрічі було відкрито. Бензема в один дотик віддав передачу на Грізманна, той майстерно обіграв опікуна та розмочив нулі на табло – 1:0.

Господарі додали у швидкості. Удар Бензема заблокували захисник, а постріл Погба з дальньої відстані був повз володіння гостей.

На перерву збірні пішли за мінімальної переваги господарів 1:0. Після відпочинку французи продовжили атакувати. Рабіо дальнім ударом перевірив пильність голкіпера гостей – Градецкі на місці.

Дубль Грізманна! На 53-й хвилині французи подвоїли свою перевагу. Бензема красиво розвернув двох опікунів, віддав на фланг на Дюбуа. Той відпасував на Грізманна. Антуан із гострого кута таки зумів прошити сітку воріт суперника – 2:0.

Ернандес зробив подарунок фінам. Тео віддав погану передачу назад на захисника, яку перехопив Пуккі. Однак його удар був відбитий, а добивання Єнсена було невдалим.

Франція впевнено переграла Фінляндію – 2:0. Команда Дідьє Дешама ще збільшила свою перевагою над Україною, яка йде другою, вже до 12 очок. Фіни із 5 балами посідають третє місце. В них однакова кількість із "синьо-жовтими".

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