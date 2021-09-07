Азербайджан – Португалия 0:3
Голы: Б. Силва, 26, А. Силва, 31, Диогу, 75
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Австрия – Шотландия 0:1
Гол: Дайнс (пен.), 30
Босния и Герцеговина – Казахстан 2:2
Гол: Пьянич, 74, Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдинов, 90 + 5
Дания – Израиль 5:0
Голы: Поульсен, 28, Кьер, 31, Ольсен, 41, Делейни, 58, Корнелиус, 90 + 1
Ирландия – Сербия 1:1
Гол: Миленкович, 87 (авт.) – Милинкович-Савич, 20
Нидерланды – Турция 6:1
Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38 (пен.), 54, Тел, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+2
Удаление: Союнчу, 44 (Турция)
Норвегия – Гибралтар 5:1
Голы: Торстведт, 23, Голанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43
Россия – Мальта 2:0
Гол: Смолов, 10, Бакаев, 84 (пен.)
Словакия – Кипр 2:0
Гол: Шранц, 55, Косцелнік, 78
Фарерские отсрови – Молдова 2:1
Голы: Ольсен, 68, Ватнсдаль, 72 – Милинчану, 84
Франция – Финляндия 2:0
Голы: Гризманн, 25, 54
Хорватия – Словения 3:0
Гол: Ливая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4