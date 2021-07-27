Беглеца с Олимпиады депортировали в Африку: арестовали и расследуют заговор
Источник:Чемпионат.com
20-летний угандийский тяжеловес Джулиус Секитолеко, который ранее бежал по прибытию в Японию на Олимпиаду, вернулся в Уганду. Джулиус был найден японской полицией и возвращен в свою страну.
Власти африканского государства заявили, что будут расследовать, каким образом тяжеловес, который не прошел отбор в олимпийскую сборную, оказался в Японии со своим тренером.
Смотрите также Favbet назвал главные медальные шансы Украины на Олимпиаде
"Очевидно, что в этой ситуации существует вероятность мошенничества. Секитолеко точно понимал, что не квалифицировался на Олимпиаду, но при этом все равно полетел в Японию. Главный вопрос сейчас: не был ли он заговорщиком?" – заявил на пресс-конференции Чарльз Твайн, представитель Управления уголовных расследований Уганды.
Что известно об исчезновении Джулиуса Секитолеко
- Об исчезновении Джулиуса Секитолеко в Японии стало известно 16 июля. Исчезновение спортсмена обнаружили, когда пришли за его тестом на COVID-19.
- После себя спортсмен оставил записку и сел на скоростной поезд в Нагоя. В записке Секитолеко говорилось, что он не хочет возвращаться в Уганду, а стремится работать в Японии.
- 20-летний штангист был найден 20 июля в городе Йоккаити, что в префектуре Миэ. Его обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала благодаря камерам наблюдения.
- К Йоккаити африканец добрался на поезде. У него с собой был телефон, но не было паспорта, изъятого руководителями делегации.