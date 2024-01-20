Пушка с 40 метров: экс-вингер Ман Юнайтед забил фантастический гол на Кубке Африки – видео

На Кубке африканских наций продолжаются матчи второго тура группового турнира. В поединке сборных Кабо-Верде и Мозамбика зрители стали свидетелями шедеврального гола.

В пятницу, 19 января, сборная Кабо-Верде разгромила команду Мозамбика со счетом 3:0. Автором одного из голов стал бывший вингер Манчестер Юнайтед Бебе, пишет 24 Канал.

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На 32-й минуте поединка "Синие акулы" получили право на штрафной удар. До ворот было расстояние примерно 40 метров. Однако это не смутило 33-летнего Бебе. Он решил нанести прямой удар по воротам Мозамбика и не ошибся. Голкипер был не готов к такому развитию событий и среагировал на мяч с опозданием.

Видео гола Бебе

Во втором тайме футболисты Кабо-Керде отличились еще дважды. Голы на свой счет записали Райан Мендиш и Кевин Пина. Эта победа позволила "Синим акулам" гарантировать место в 1/8 финала Кубка африканских наций.

Бебе попал в Манчестер Юнайтед еще в эпоху легендарного Алекса Фергюсона (2010 год). За трансфер вингера "красные дьяволы" отдали португальской Витории 8,8 миллиона евро. Однако талантливый футболист не смог стать основным игроком манкунианцев. За все время пребывания в команде он сыграл всего 7 матчей и забил 2 гола. Сейчас Бебе защищает цвет испанского Райо Вальекано.

Видеообзор матча Кабо-Верде – Мозамбик