Виктор Леоненко предпочел два тренера. По его мнению, они больше спрогрессировали со своими коллективами.

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Шкала оценивания по версии скандального эксперта

Виктор Леоненко считает, что ни Игорь Йовичевич, ни Александр Кучер, со своими командами принявшие золотые и серебряные награды чемпионата соответственно, не заслуживают звания лучшего. Бывший футболист уверен, что эти тренеры имели комфортные условия для того, чтобы добиться успеха. Леоненко отметил, что обычно самым лучшим признают тренера-чемпиона, но не в данном случае.

Одним из кандидатов на признание Виктор выдвигает главного тренера Миная Владимира Шарана, кстати, продлил контракт с закарпатским коллективом. Однако он не является главным претендентом на звание лучшего, поскольку "лисы" по завершению сезона оказались в середине турнирной таблицы. Фаворитом Леоненко является наставник Зари, которая финишировала третьей и боролась за чемпионство Патрик Ван Лаувен.

Бывший футболист считает, что именно нидерландский наставник провел лучший сезон в текущей кампании, если учесть все факторы. Леоненко отметил, что Ван Лаувен "собрал в Заре никому не нужных футболистов" и добился выдающегося результата. Леоненко подчеркнул, что и Шаран, и Ван Лаувен "из гим*а слепили свои команды", а потому именно они должны быть наиболее уважаемы по итогам данного сезона.

Стоит отметить, что оба наставника провели свои первые кампании у руля Зари и Миная. Ван Лаувен с луганским клубом завоевал "бронзу" чемпионата и набрал рекордные 67 очков, которые до этого Зари не подчинялись. Шаран с "лисами" выдал лучший результат за последние три года команды в УПЛ, заняв 10-е место первенства, перед тем уверенно выиграв борьбу за выживание.