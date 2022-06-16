Желали смерти: российские спортсмены "набросились" на легкоатлетку Рыжикову из-за войны

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова рассказала о сообщениях от россиян. Атлеты из России присылали ей угрожающие смс.

Рыжикова: Вы россиян я получала пожелания смерти

Спортсменка назвала главное отличие между европейскими и российскими атлетами. Он россиян она вообще не получила поддержки, только смс с угрозами.

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"Чувствую разницу между европейскими спортсменами, которые прислали мне сообщения о том, что у них есть свободная комната. Мне писали из Португалии, Чехии. Писали: "Можешь перевезти к нам свою семью, главное, чтобы вы были в безопасности. Мы поможем". Таких сообщений была тысяча.

Но от российских спортсменов, которые были моими друзьями, соревновались со мной – я получала пожелание смерти. Они писали мне, что мы должны, должны умереть, были разные плохие вещи о моей семье", – отметила Анна.

Также Рыжикова рассказала о своих родных и близких, оставшихся в Украине.

Это ужасная ситуация. Некоторые спортсмены погибли на войне. У меня есть друг, о котором я уже не слышала луну. Мы в 21 веке. Это трудно. Первые две недели мы были дома. Я была такой напуганной и расстроенной. 21 марта я пересекла границу и попала на собрание. Мы волнуемся за наши семьи,

– отметила легкоатлетка.

Что известно о легкоатлетке