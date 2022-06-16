Рижикова: Всі росіян я отримувала побажання смерті
Спортсменка назвала головну відмінність між європейськими та російськими атлетами. Він росіян вона взагалі не отримала підтримки, лише смс з погрозами.
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"Відчуваю різницю між європейськими спортсменами, які надіслали мені повідомлення про те, що у них є вільна кімната. Мені писали з Португалії, Чехії. Писали: "Можеш перевезти до нас свою сім’ю, головне, щоб ви були в безпеці. Ми допоможемо". Таких повідомлень була тисяча.
Але від російських спортсменів, які були моїми друзями, змагалися зі мною – я отримувала побажання смерті. Вони писали мені, що ми винні, повинні вмерти, були різні погані речі про мою сім’ю", – зазначила Анна.
Також Рижикова розповіла про своїх рідних та близьких, які залишилися в Україні.
Це жахлива ситуація. Деякі наші спортсмени загинули на війні. У мене є друг, про якого я вже не чула місяць. Ми у 21 столітті. Це важко. Перші два тижні ми були вдома. Я була такою наляканою та засмученою. 21 березня я перетнула кордон і потрапила на збори. Ми хвилюємося за наші сім’ї,
– зазначила легкоатлетка.
Що відомо про легкоатлетку
- Анна Рижикова – бронзова призерка Лондону-2012 в естафеті 4х400 метрів. Легкоатлетка є 3-разовою призеркою чемпіонатів Європи. У 2012-му та 2018-му вона здобула срібну нагороду у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Також у 2014 році Анна посіла другу сходинку в естафеті 4х400 метрів.
- На останньому етапі Діамантової ліги у Римі Рижикова здобула "бронзу", показавши найкращий результат в сезоні.