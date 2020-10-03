Футбольна база в селищі Брюховичі, де багато років жили і тренувалися гравці "Карпат", більше не належить славному львівському клубу

2 жовтня база львівських "Карпат" перейшла у власність ФК "Львів", повідомляє "Футбол NEWS".

До слова "Карпатам" не дали створити оновлений клуб: Болотніков розповів про стан справ у команді

Не так давно на її основі створили сучасний медико-реабілітаційний центр з басейном, але тепер господарем тут буде ФК "Львів".

Логотипи "Карпат" на заміській базі вже прикриті целофаном. Незабаром вони будуть замінені на емблеми "Львова".

Директор зі стратегічного розвитку "Карпат" Сергій Болотніков розповів, чому база клубу перейшла у власність "Львова".

"Саме Димінський, як власник і президент – головний винуватець того, що "Карпати" виявилися в стані клінічної смерті. Це він не зумів чи не захотів перетворити клуб з іграшки в бізнес-проєкт. Його управління закінчилося мільйонними боргами. Це він пустив Коломойського у співвласники", – розповів Болотніков.

А тепер Петро Петрович, схоже, вирішив нас добити. Всі останні місяці він здавав "Карпатам" базу в оренду. Ми вели переговори щодо ціни, щоб підписати довгостроковий орендний договір або навіть викупити базу. Але Димінський виставив такий рахунок, ніби мова йде про базу в Конча-Заспі. "Карпати" не потягнули б такі витрати, навіть якщо б вважали їх раціональними (у чому є великі сумніви).

Фінансові труднощі "Карпат"

Львівські "Карпати" через фінансові проблеми не завершили чемпіонат 2019/2020 в Прем'єр-лізі, а новий сезон розпочали у Другій лізі. У трьох матчах у команди одна перемога і дві поразки. До цих проблем додалося і виселення з Брюховичів.

Дивіться відео про базу ФК "Карпати"