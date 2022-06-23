Бавария вступила в безумную борьбу за талантливого легионера Динамо Диалло

Левый вингер Динамо Самба Диалло в скором времени может сменить украинский чемпионат на топовую лигу мира. Сенегалец попал в сферу интересов многих европейских клубов.

Невероятная конкуренция за динамовца

Мюнхенская Бавария стала в один ряд с другими европейскими клубами, претендующими на Самбу Диалло. Футболист группы атаки, выделяющийся своей игрой и техникой среди других своих сверстников, может покинуть Украину.

Читайте также Верес заинтриговал возможным усилением состава игроками Динамо

Левый вингер и его футбольный агент считают нецелесообразным решением оставаться в киевском клубе.

Как информирует FussballTransfers, динамовец попал под прицел сразу 10 клубов. Среди них гранды немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1, итальянской Серии А, бельгийской Жупиле лиги и испанской Ла Лиги – Баварии, Боруссии Дортмунд, РБ Лейпцига, Марселя, Лиона, Монако, Милана, Брюгге, Барселоны и Андерлех.

Футбольная карьера талантливого динамовца

Самба Диалло выступает за юношескую команду Динамо U-19 с июля 2021 года. За нее играл в прошлом сезоне.

В Юношеской Лиге чемпионов провел 8 матчей, в которых забил 5 голов. Самба оформил дубль в выездном поединке против Баварии (0:4). Как раз после этого матча немцы впервые сконтактировались с Диалло.

За Динамо до 19 лет отыграл за сезон 23 встречи, отличившихся 18 результативными ударами.