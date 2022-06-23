Невероятная конкуренция за динамовца

Мюнхенская Бавария стала в один ряд с другими европейскими клубами, претендующими на Самбу Диалло. Футболист группы атаки, выделяющийся своей игрой и техникой среди других своих сверстников, может покинуть Украину.

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Левый вингер и его футбольный агент считают нецелесообразным решением оставаться в киевском клубе.

Как информирует FussballTransfers, динамовец попал под прицел сразу 10 клубов. Среди них гранды немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1, итальянской Серии А, бельгийской Жупиле лиги и испанской Ла Лиги – Баварии, Боруссии Дортмунд, РБ Лейпцига, Марселя, Лиона, Монако, Милана, Брюгге, Барселоны и Андерлех.

Подробности. Новому клубу Диалло не достанется бесплатно. Сенегальский легионер имеет действительный контракт до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро. Хотя Динамо захочет выручить за трансфер талантливого игрока гораздо больше.

Футбольная карьера талантливого динамовца

Самба Диалло выступает за юношескую команду Динамо U-19 с июля 2021 года. За нее играл в прошлом сезоне.

В Юношеской Лиге чемпионов провел 8 матчей, в которых забил 5 голов. Самба оформил дубль в выездном поединке против Баварии (0:4). Как раз после этого матча немцы впервые сконтактировались с Диалло.

За Динамо до 19 лет отыграл за сезон 23 встречи, отличившихся 18 результативными ударами.

К слову. ФИФА разрешила украинским клубам замораживать контракты легионеров до конца июня 2023 года.